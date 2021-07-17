على نار هادئة.. تفاصيل صفقة تبادل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، تفاصيل صفقة تبادلية "على نار هادئة"، يتفاوض عليها أتلتيكو مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتعلق الصفقة بعودة أنطوان غريزمان إلى بطل الليغا، مع انتقال ساؤول نيغيز إلى الفريق الكتالوني، وقالت "ماركا" إن أتلتيكو مدريد ليس مستعجلا فيما يخص الانتقالين المحتملين.

وحسب الصحيفة، فإن "أتلتيكو مدريد سيسعد باستعادة غريزمان، لكنه ليس على عجلة من أمره لإجراء صفقة تبادل يتخلى بها عن ساؤول".

وشددت "ماركا" على أن برشلونة هو الحريص على إخراج غريزمان بشكل مستعجل من فاتورة الأجور، قبل تجديد العقد بشكل رسمي مع نجمه الأول ليونيل ميسي المرتقب خلال أيام.

ومنذ انتقل إلى "كامب نو" قبل موسمين، لم يقدم النجم الفرنسي الأداء المنتظر منه مع برشلونة.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الأيام الأخيرة، عن إمكانية اقتراح برشلونة أسماء لاعبين آخرين في صفقة التبادل المحتملة مع أتلتيكو.

وكشفت التقارير أن الأمر يتعلق بماريو هيرموسو ورينان لودي، اللذين يتناسبان بشكل كبير مع عقلية المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان.

كما تم الحديث عن اسم النجم البرتغالي جواو فيليكس، لكن أتلتيكو لا يريد الاستغناء عن اللاعب، حسب "ماركا".

ويبدو أن الصفقة قد تستغرق بعض الوقت، حيث يعتقد أنها معقدة نوعا ما حسب التقارير، إذ لا يتعين على الناديين الاتفاق فحسب بل على اللاعبين أيضا الاتفاق على الشروط.