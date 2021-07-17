رابط تقديم dar.pnu.edu.sa جامعة الأميرة نوره 1442 القبول الإلحاقي وضوابط التقديم

رابط تقديم dar.pnu.edu.sa في القبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن للبنات فقط والتي تتيح لخريجات الثانوية العامة اللاتي لم يتم ترشيحهن في القبول في جامعة الرياض أن يكون لهم الإمكانية للتقديم للحصول على دبلومة الجامعة وذلك لمليء المقاعد الشاغرة في حال قامت المترشحات المقبولات بالجامعة بالانسحاب منها وتركها خاوية، على أن يتم المفاضلة بين المترشحات وفق عدد من الشروط والمعايير التي تضبط التسجيل والقبول بالجامعة.

رابط تقديم dar.pnu.edu.sa والقبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن

​​​​​​​​​​تم إنشاء جامعة الأميرة المتميزة للبنات في 1390هـ وتم إنشاء العديد من الأقسام فيها، وكان فيها 6 كليات للتخصصات العلمية والأدبية والتدبير المنزلي والمعلمات وكلية الآداب، وتم إدراجها تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وتهتم بتطوير مهارات الطالبات اللاتي يلتحقن بها، ويكون التقديم الإلكتروني للحصول على دبلومة الجامعة عبر عمادة القبول والتسجيل لجامعة الرياض أو حسب الخطوات التي يتم إدراجها في هذا المقال، وقد بدأت جامعات المملكة في الإعلان عن القبول الموحد ودرجات القبول الإلكتروني فيها بعد الانتهاء التام من الثانوية العامة والدور الثاني، كما قام جميع الطلاب بالانتهاء من جميع اختبارات تحصيلي وقامت وحدة القياس والتقييم بالإعلان عن نتائج الطلاب لدخول الكليات والجامعات النظرية والعملية والعلمية.

الإجراء اليوم التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي فتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442 هـ 27 يوليو 2021 م غلق بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم الساعة 12 ظهراً الأثنين 23 ذو الحجة 1442 هـ 2 أغسطس 2021 م موعد إعلان النتائج وبدء فترة تأكيد القبول الخميس 26ذو الحجة 1442 هـ 5 أغسطس 2021 م آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً الأربعاء 4 محرم 1443 هـ 12 أغسطس 2021 م

يتم التقديم بالجامعة بالوقت القريب لمليء الشواغر للذين تخلفوا على الحضور فيها.

تقوم الجامعة بالمفاضلة بين الطالبات المتقدمات للاختيار بينهن وفق العديد من الشروط والقواعد.

يتم التسجيل إلكترونية عبر بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض، بالرابط العام، أو من خلال بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم.

يكون على الراغبات في التسجيل الدخول من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب من متصفح كروم ولا يجوز الدخول من خلال الموبايل.

ما هو الجدول الزمني للقبول الإلحاقي لبرامج الديبلومالتسجيل على رابط تقديم dar.pnu.edu.sa

يكون على الطالبات الراغبات في أن يتم قبولهن اتباع جميع التعليمات، والتي من أهمها التسجيل الإلكتروني بالبوابة، وأن لا يتم الذهاب إلى الجامعة التسجيل حيث لا توجد قاعات مخصصة لذلك وخاصة في ظل كرونا والحرص على التباعد، كما يجب اتباع جميع خطوات التسجيل: