رابط تقديم dar.pnu.edu.sa جامعة الأميرة نوره 1442 القبول الإلحاقي وضوابط التقديم

رابط تقديم dar.pnu.edu.sa في القبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن للبنات فقط والتي تتيح لخريجات الثانوية العامة اللاتي لم يتم ترشيحهن في القبول في جامعة الرياض أن يكون لهم الإمكانية للتقديم للحصول على دبلومة الجامعة وذلك لمليء المقاعد الشاغرة في حال قامت المترشحات المقبولات بالجامعة بالانسحاب منها وتركها خاوية، على أن يتم المفاضلة بين المترشحات وفق عدد من الشروط والمعايير التي تضبط التسجيل والقبول بالجامعة.رابط تقديم dar.pnu.edu.sa والقبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن
تم إنشاء جامعة الأميرة المتميزة للبنات في 1390هـ وتم إنشاء العديد من الأقسام فيها، وكان فيها 6 كليات للتخصصات العلمية والأدبية والتدبير المنزلي والمعلمات وكلية الآداب، وتم إدراجها تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وتهتم بتطوير مهارات الطالبات اللاتي يلتحقن بها، ويكون التقديم الإلكتروني للحصول على دبلومة الجامعة عبر عمادة القبول والتسجيل لجامعة الرياض أو حسب الخطوات التي يتم إدراجها في هذا المقال، وقد بدأت جامعات المملكة في الإعلان عن القبول الموحد ودرجات القبول الإلكتروني فيها بعد الانتهاء التام من الثانوية العامة والدور الثاني، كما قام جميع الطلاب بالانتهاء من جميع اختبارات تحصيلي وقامت وحدة القياس والتقييم بالإعلان عن نتائج الطلاب لدخول الكليات والجامعات النظرية والعملية والعلمية.ما هو الجدول الزمني للقبول الإلحاقي لبرامج الديبلوم
|الإجراء
|اليوم
|التاريخ بالهجري
|التاريخ بالميلادي
|فتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم
|الثلاثاء
|17 ذو الحجة 1442 هـ
|27 يوليو 2021 م
|غلق بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم الساعة 12 ظهراً
|الأثنين
|23 ذو الحجة 1442 هـ
|2 أغسطس 2021 م
|موعد إعلان النتائج وبدء فترة تأكيد القبول
|الخميس
|26ذو الحجة 1442 هـ
|5 أغسطس 2021 م
|آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً
|الأربعاء
|4 محرم 1443 هـ
|12 أغسطس 2021 م
- يتم التقديم بالجامعة بالوقت القريب لمليء الشواغر للذين تخلفوا على الحضور فيها.
- تقوم الجامعة بالمفاضلة بين الطالبات المتقدمات للاختيار بينهن وفق العديد من الشروط والقواعد.
- يتم التسجيل إلكترونية عبر بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض، بالرابط العام، أو من خلال بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم.
- يكون على الراغبات في التسجيل الدخول من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب من متصفح كروم ولا يجوز الدخول من خلال الموبايل.
يكون على الطالبات الراغبات في أن يتم قبولهن اتباع جميع التعليمات، والتي من أهمها التسجيل الإلكتروني بالبوابة، وأن لا يتم الذهاب إلى الجامعة التسجيل حيث لا توجد قاعات مخصصة لذلك وخاصة في ظل كرونا والحرص على التباعد، كما يجب اتباع جميع خطوات التسجيل:
- يتم الدخول على عمادة القبول والتسجيل ببوابة القبول الموحد بالرياض.
- كما يتم التسجيل من خلال عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نوره.
- يتم تسجيل الدخول برقم الهوية.
- تقوم الطالبة بتسجيل المعدل التراكمي لنتائج الثانوية.
- تقوم الطالبة بمتابعة الطلب للتأكد من القبول أو عدم القبول من خلال ايقونة “الدخول إلى تقديم سابق”..
- يتم تقديم الطالبات ذات الحالات الاجتماعية عبر رابط خاص بهن، من 16 وحتى 26 ذي الحجة، على أن تقوم الطالبة بكتابة كافة البيانات والبريد الإلكتروني الخاص بها.
الوسوم
رابط تقديم dar.pnu.edu.sa في القبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن للبنات فقط والتي تتيح لخريجات الثانوية العامة اللاتي لم يتم ترشيحهن في القبول في جامعة الرياض أن يكون لهم الإمكانية للتقديم للحصول على دبلومة الجامعة وذلك لمليء المقاعد الشاغرة في حال قامت المترشحات المقبولات بالجامعة بالانسحاب منها وتركها خاوية، على أن يتم المفاضلة بين المترشحات وفق عدد من الشروط والمعايير التي تضبط التسجيل والقبول بالجامعة.رابط تقديم dar.pnu.edu.sa والقبول الإلحاقي لبرامج جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن
تم إنشاء جامعة الأميرة المتميزة للبنات في 1390هـ وتم إنشاء العديد من الأقسام فيها، وكان فيها 6 كليات للتخصصات العلمية والأدبية والتدبير المنزلي والمعلمات وكلية الآداب، وتم إدراجها تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وتهتم بتطوير مهارات الطالبات اللاتي يلتحقن بها، ويكون التقديم الإلكتروني للحصول على دبلومة الجامعة عبر عمادة القبول والتسجيل لجامعة الرياض أو حسب الخطوات التي يتم إدراجها في هذا المقال، وقد بدأت جامعات المملكة في الإعلان عن القبول الموحد ودرجات القبول الإلكتروني فيها بعد الانتهاء التام من الثانوية العامة والدور الثاني، كما قام جميع الطلاب بالانتهاء من جميع اختبارات تحصيلي وقامت وحدة القياس والتقييم بالإعلان عن نتائج الطلاب لدخول الكليات والجامعات النظرية والعملية والعلمية.ما هو الجدول الزمني للقبول الإلحاقي لبرامج الديبلوم
|الإجراء
|اليوم
|التاريخ بالهجري
|التاريخ بالميلادي
|فتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم
|الثلاثاء
|17 ذو الحجة 1442 هـ
|27 يوليو 2021 م
|غلق بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم الساعة 12 ظهراً
|الأثنين
|23 ذو الحجة 1442 هـ
|2 أغسطس 2021 م
|موعد إعلان النتائج وبدء فترة تأكيد القبول
|الخميس
|26ذو الحجة 1442 هـ
|5 أغسطس 2021 م
|آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً
|الأربعاء
|4 محرم 1443 هـ
|12 أغسطس 2021 م
- يتم التقديم بالجامعة بالوقت القريب لمليء الشواغر للذين تخلفوا على الحضور فيها.
- تقوم الجامعة بالمفاضلة بين الطالبات المتقدمات للاختيار بينهن وفق العديد من الشروط والقواعد.
- يتم التسجيل إلكترونية عبر بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض، بالرابط العام، أو من خلال بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم.
- يكون على الراغبات في التسجيل الدخول من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب من متصفح كروم ولا يجوز الدخول من خلال الموبايل.
يكون على الطالبات الراغبات في أن يتم قبولهن اتباع جميع التعليمات، والتي من أهمها التسجيل الإلكتروني بالبوابة، وأن لا يتم الذهاب إلى الجامعة التسجيل حيث لا توجد قاعات مخصصة لذلك وخاصة في ظل كرونا والحرص على التباعد، كما يجب اتباع جميع خطوات التسجيل:
- يتم الدخول على عمادة القبول والتسجيل ببوابة القبول الموحد بالرياض.
- كما يتم التسجيل من خلال عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نوره.
- يتم تسجيل الدخول برقم الهوية.
- تقوم الطالبة بتسجيل المعدل التراكمي لنتائج الثانوية.
- تقوم الطالبة بمتابعة الطلب للتأكد من القبول أو عدم القبول من خلال ايقونة “الدخول إلى تقديم سابق”..
- يتم تقديم الطالبات ذات الحالات الاجتماعية عبر رابط خاص بهن، من 16 وحتى 26 ذي الحجة، على أن تقوم الطالبة بكتابة كافة البيانات والبريد الإلكتروني الخاص بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم dar.pnu.edu.sa جامعة الأميرة نوره 1442 القبول الإلحاقي وضوابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.