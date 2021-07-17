برى يرفض تهانى عيد الأضحى بسبب الأوضاع فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الصحفى الذى أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، تمنى برى "للبنانيين بعامة، والمسلمين بخاصة، أن يعيد عليهم هذه المناسبة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد تعافى لبنان".

كما تمنى رئيس مجلس النواب اللبنانى لـ "الأمتين العربية والإسلامية الأمن والتقدم والاستقرار، وللشعب الفلسطينى تحقيق حلمه بالتحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ويشهد لبنان أزمة سياسة وأمنية واقتصادية ومالية حادة تسببت فى ارتفاع سعر صرف الدولار الذى تخطى 22 ألف ليرة لبنانية، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.