جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الصحفى الذى أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، تمنى برى "للبنانيين بعامة، والمسلمين بخاصة، أن يعيد عليهم هذه المناسبة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد تعافى لبنان".
كما تمنى رئيس مجلس النواب اللبنانى لـ "الأمتين العربية والإسلامية الأمن والتقدم والاستقرار، وللشعب الفلسطينى تحقيق حلمه بالتحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ويشهد لبنان أزمة سياسة وأمنية واقتصادية ومالية حادة تسببت فى ارتفاع سعر صرف الدولار الذى تخطى 22 ألف ليرة لبنانية، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برى يرفض تهانى عيد الأضحى بسبب الأوضاع فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.