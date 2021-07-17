الاتحاد الأوروبي يحدد موعد البت في لقاح موديرنا لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو أحد الأنواع الهامة التي تتم دراستها حالياً في الوكالة الأوروبية للأدوية تحت رئاسة ماركو كافاليري لاتخاذ قرار بتطعيم الأطفال به خلال الأسبوع المقبل، حيث لقى اللقاح موافقات عديدة لاستخدامه في التطعيم ضد وباء كورونا، إلا أنه يتم حالياً تقييمه للسماح باستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاماً.

الاتحاد الأوروبي يقترب من البت في تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح “موديرنا”

وقالت لجنة الخبراء التابعة إلى الوكالة الأوروبية والتي تكثف جهودها حاليا للبت في اللقاح لتمديد استخدامه للأطفال من سن أثنى عشر إلى السابعة عشر عاماً، أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن اللقاح خلال الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة عليه فإنه سيحصل على ترخيص وهو الأول من نوعه في تطعيم الأطفال على مستوى العالم.

لقاح موديرنا ينضم إلى اللقاحات المعتمدة في السعودية

ويذكر أن حصل لقاح موديرنا على موافقات لتطعيم الفئة التي تتجاوز عمرها 18 عاماً وأكثر في عدداً من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وفي انتظار تقرير لجنة الخبراء بالسماح بتطعيم الأطفال من سن الثانية عشر عاماً، بينما أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتمادها للقاح موديرنا إلى جانب لقاح فايزر واسترازينكا وجونسون أند جونسون ليصبح عدد اللقاحات المعتمدة رسمياً بالمملكة أربعة لقاحات، وهو يأخذ إما عن طريق الحقن بالعضل للجرعتين.

الصحة تصحح معلومة حول لقاح موديرنا

قالت وزارة الصحة السعودية أن لقاح موديرنا يتم أخذه عن طريق الحقن العضلي فقط للجرعتين، موضحة أن ما أثير حول أخذه عن طريق الفم هو عار تماماً عن الصحة، وأن اللقاح يؤخذ من خلال الحقن في العضل، بعد أن نشرت الوزارة أمس أن اللقاح يمكن أن يتم أخذه عن طريق العضد أو الفم، مصححة البيان اليوم ومؤكدة أن اللقاح يتم أخذه عن طريق العضد فقط.