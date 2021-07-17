جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر سورية، فمن المقررأن يعقد الوزير الصينى جلسة مباحثات مع نظيره السورى فيصل المقداد فى مبنى وزارة الخارجية، ثم يعقد اجتماعًا مع الرئيس بشار الاسد عقب أدائه القسم القانونى لولاية رئاسية جديدة.
كما يتخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا، وذلك فى أول زيارة يجريها وزير الخارجية الصينى إلى دمشق منذ 10 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية الصين يصل سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.