اتفاقية تعاون بين أمريكا وإسرائيل فى مجال الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع قناة "i24 نيوز" الإسرائيلى، جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات من القوات الجوية الإسرائيلية بنظرائهم فى الجيش الأمريكى، هذا الأسبوع، لمناقشة تحسين أنظمة الدفاع الجوى خلال حالات الطوارئ.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلى، فإن "الهدف من الاجتماع هو تحسين الاستعداد التعاونى للدفاع المشترك عن إسرائيل"، حيث ترأس الاجتماعات قائد نظام الدفاع الجوى فى الجيش الإسرائيلى العميد الجنرال جلعاد بيران، والعميد الجنرال جريج برادى قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوى والصاروخى فى الجيش الأمريكى.

ويأتى الاتفاق وسط تساؤلات أثيرت حول مدى فعالية منظومة "القبة الحديدة" الإسرائيلية، وإلى أى مدى يمكن الاعتماد عليها لحماية إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن وعد بتجديد منظومة القبة الحديدية فى إسرائيل، لافتاً إلى أن أن بلاده ستعزز المنظومة.