العسومى يدعو إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن المنطقة العربية تحتاج إلى الانتقال من صفة المستهلك لتطبيقات التكنولوجيا والابتكار إلى المشارك فى صنعها وتطويعها لخدمة المجتمعات والدول العربية، ودعا إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا مناظرة لمجموعة العمل رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلمانى الدولى، بما يساهم فى بناء الآليات والجسور، وتطوير الأدوات بين العلوم والتكنولوجيا والبرلمانات، وتطويع التطور التكنولوجى بهدف خدمة الإنسانية.





جاء ذلك خلال الزيارة الأولى من نوعها التى يقوم بها وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، ورافق الوفد الدكتور موريسيو بونا، كبير مستشارى المنظمة للعلاقة مع البرلمانات، وسعادة السفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلمانى الدولى، وتضمنت الزيارة الدخول إلى مختبر المنظمة، والذى يعد أكبر مختبر فيزيائى فى العالم.

وفى بداية الزيارة تم تقديم فيديو خاص يوضح نشأة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية وتطور أدواتها وتحديث مختبراتها، كما تم تقديم عرض تقديمى حول أدوات عمل المنظمة وعلاقاتها مع المؤسسات البحثية والتعليمية والعلماء، وذلك ترحيبًا برئيس البرلمان العربى.

وطالب العسومى بضرورة بلورة آليات وأدوات للتعاون المشترك بين المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والدول العربية؛ وبحث فرص التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية والمنظمة الأوروبية بهدف دعم البحث العلمى والتكنولوجى العربى؛ للمساهمة فى استكشاف الباحثين المتميزين والعلماء المتخصصين وتهيئة البيئة الحاضنة لهم، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية والمختبرات، للمحافظة عليهم من الهجرة إلى الخارج خاصة للأدمغة والعقول العربية المتميزة.

وفى نهاية الزيارة، أكد رئيس البرلمان العربى على ضرورة تبنى مشروع عربى لاستقطاب العلماء، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعميق التكامل الإقليمى، بما يوفر حلولاً ملموسة للتحديات التنموية والبيئية التى تواجه الدول العربية، وأعرب عن تأكيده للاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز رأس المال البشرى العربى، مطلباُ بزيادة عدد البعثات والفرص التعليمية للطلاب والباحثين والعلماء العرب فى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.