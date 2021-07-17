عاجل.. اندلاع حريق فى سفينة داخل مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، اندلاع حريق فى باخرة راسية فى مرفأ بيروت، اليوم السبت، دون معرفة أسباب الحريق، حسبما نقلت شبكة "العربية".





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