اجازة عيد الأضحى المبارك 2021\2020 اجازة مكتب العمل في المملكة اجازات الأعياد

اجازة عيد الأضحى المبارك 2021\2020 اجازة مكتب العمل , في كل عام تقدم وزارة العمل والموارد البشرية إعلان عن موعد اجازة الأعياد في مكتب العمل في المملكة العربية السعودية لكل القطاعات , للقطاعات العامة والقطاعات الخاصة والبنوك , ويتم تعميم هذه الإجازات علي كل العاملين من قبل الدولة , تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك منذ بداية يوم وقفة عرفات , وتنتهي اجازة عيد الأضحى مع بداية أيام التشريق , وهذا يعني أن اجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة الموافق للرابع عشر من شهر يوليو 2021 على أن تنتهي الإجازة بنهاية يوم الأحد الخامس عشر من ذي الحجة الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو , يتساءل كل المواطنين عن اجازة الأعياد والمناسبات لكي يتمكنوا من التخطيط لعطلات هذه الإجازة , ويعتبرها العديد من الموظفين فترة للراحة من اجل العودة الي العمل بحيوية ونشاط من جديد , نعرض لكم كافة التفاصيل بشأن عيد الأضحى المبارك في مكتب العمل في المملكة العربية السعودية

اجازة عيد الأضحى نظام مكتب العمل

تحدد اللائحة الخاصة بنظام العمل السعودي اجازة الأعياد للموظفين والعمال كمل يلي :

أولا مكتب العمل إجازة عيد الفطر: اجازة عيد الفطر تتكون من اربع أيام يوم الوقفة وثلاث أيام العيد تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان

مكتب العمل إجازة عيد الأضحى: اجازة عيد الأضحى المبارك تتكون من اربع أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة

مكتب العمل إجازة اليوم الوطني للمملكة : بحسب تقويم أم القرى وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه

اجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

عدد أيام اجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع العام في المملكة العربية السعودية هو عشرة أيام , تبدأ من يوم الخامس من شهر ذي الحجة والموافق يوم الخامس عشر من شهر يوليو , وهذا يعني إن الإجازة تنتهي في يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة , والموافق يوم الخامس والعشرون من شهر يوليو 2021 وهذا وقفا للائحة الإجازات الخاصة بالخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية