مزايا بطاقة شعائر الذكية وزارة الحج تتيح البطاقة للحجاج وتعدد مزاياها وأهدافها تسهيل أداء المناسك

تبحث دائماً وزارة الحج عن كل السبل التي من شأنها تنظيم عملية الحج وضبطها، وبطاقة شعائر من أهم هذه السبل لما لها من مزايا بطاقة شعائر الذكية، وربما ضارة نافعة فأن الوزارة أعلنت أن البطاقة الذكية سوف تكون مستمرة في السنوات القادمة لتقديم خدماتها إلكترونياً، البطاقة هي تتيح للوزارة متابعة كافة تحركات الحاج وتسهل عملية التواصل وتحليل البيانات عن الحجاج، وتسهل كافة مراحل الحج من تنقلات ومتابعة الحلالات الصحية للحجاج، وهي في أطار السعي الدائم من الوزارة لتقديم حج أمن ذكي.

مزايا بطاقة شعائر الذكية

بطاقة شعائر بمثابة هوية رقمية للحاج عليها كافة البيانات والمعلومات عن الحاج، وعن حالته الصحية يمك من خلالها تقديم الخدمات للحاج من قبل الجهات الإشرافية، وتساعد الخدمة الذكية على رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج ومن أهم مميزاتها الأخرى ما يلي.

أهم شيء هو تقليل الاحتمال بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب قراءة البطاقة ألياً.

تسعهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

البطاقة بها كافة المعلومات الصحية عن الحاج وعن حركة تنقلاته.

البطاقة بمثابة دليل إرشادي للحاج في حالة أنه ضل الطريق في أي مرحلة من مراحل الحج.

البطاقة هي بطاقة نقود أيضاً يمكن من خلالها صرف أي مبالغ من ماكينات الصراف الألي المنتشرة في الأراضي المقدسة.

وزارة الحج والعمل على أراحة الحجاج

تطبيق شعائر من أهم التطبيقات التي نتجت عن أزمة كورونا، فهي سوف تكون دليل إلكتروني يمكن من خلالاها التعامل الفوري مع أي مشكله يتعرض لها الحاج أثناء أداء مناسك الحج، وأعلنت وزارة الحج أنها سوف تستمر في أتاحت التطبيق والبطاقة الذكية في الأعوام القادمة، بعد أن وفرت البيانات والمعلومات الدقيقة عن الحجاج وأماكن تواجدهم وحالاتهم الصحية.

مميزات بطاقة شعائر الذكية

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني حجاج بيت الله نتمنى لكم أداء مناسك حج أمنه وصحية، وأن يتم الله عليكم مناسككم بخير، ومطلبنا للجميع التعاون الكامل مع السلطات المنظمة للحج، لما فيه من فائدة أولها للحاج نفسه ثم للجهات الإشرافية على عملية الحج هذا العام.