153 قتيلا في فيضانات أوروبا بينهم 133 بألمانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، اليوم السبت، إلى 133 شخصا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا.

وقالت الشرطة في كوبلنتس “وفقا للمعلومات الحالية، لقي 90 شخصا حتفهم في الكارثة” في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا. ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل 20 آخرين في بلجيكا.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس الجمعة، إنه “ذهل” من الدمار الناجم عن الفيضانات، وتعهد بتقديم الدعم لعائلات القتلى، والمدن والبلدات التي تعرضت لأضرار جسيمة. بينما صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرول بأن بلاده ستقيم يوم حداد وطني الثلاثاء بعد “الخسارة البشرية الكبيرة. وستكون أيضًا لحظة لإظهار التضامن والتقارب والوحدة “.