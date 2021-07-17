“عاجل”رسمياً وزارة التربية الجزائرية تحدد موعد نتائج البكالوريا الجزائر 2021 وتعلن مؤشرات النجاح

موعد نتائج البكالوريا الجزائر، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، من قبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة أدوا أمتحانات الباك هذا العام وسط ظروف غاية في الصعوبة، بسبب أنتشار وباء كوفيد 19 في الجزائر، وكانت ترددت أنباء كثيرة في المواقع الإلكترونية عن موعد إعلان النتائج الخاصة بالبكالوريا، فهناك من يقول أن الوزارة سوف تبكر بالإعلان عن النتائج وهناك بعض المواقع الإلكترونية حددت يوم الأحد 18 جولية موعد نهائي لإعلان النتائج، ولكن الوزارة حددت الموعد وأعلنت بعض المؤشرات للنجاح في بعض المواد الدراسية.

موعد نتائج البكالوريا الجزائر 2021

أعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها بعد أنتهاء الامتحانات يوم 2021/06/27 الماضي، وأنها تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال التدقيق والمراجعات النهائية من خلال 87 مركز للتصحيح على مستوى جميع ولايات الجزائر، لإنجاز كافة مراحل التصحيح وإعماد النتائج لرفعها في موعدها المحدد وهو يوم الخميس 22 من شهر جولية الجاري ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولا علاقة للوزارة بكل ما ينشر عن إعلان النتائج قبل هذا الموعد وهو الموعد المحدد طبقاً لرزنامة الامتحانات الرسمية في الجزائر.

رابط إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية

كما هو معروف فأن جميع النتائج في الجزائر ترفع عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التابع لوزارة التربية الجزائرية من خلال الخطوات التالية.

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ورقم التسجيل. تحديد الولاية التي ينتمي لها الطالب. الإجابة عن السؤال الرياضي الموجود على الموقع. النقر على زر بحث عن النتائج ليتم عرض تفاصيل النتيجة.

موعد نتائج البكالوريا الجزائر دورة جوان 2021

أظهرت نتائج عشوائية من التصحيح أرتفاع نسب النجاح في مادة الرياضيات في كافة الشعب عن باقي المواد الأخرى، وهناك أكثر عدد من المترشحين البالغ عددهم 731 ألف طالب وطالبة حصلوا على العلامات النهائية في الرياضيات 20 من 20، وهي تعد سابقة لم تحدث من قبل في أي أمتحانات سابقة، وأعلنت أن هناك 3 شعب تتصدر نتائج البكالوريا وهي شعب علوم طبيعية، رياضيات وتقني رياض.