رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2021 التربية الوطنية نتائج الباك عبر bac.onec.dz الديوان الوطني

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2021 من أهم الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج الباك الجزائر 2021، والتي من المقرر إعلانها خلال الفترة من 18-22 جويلية الجاري، حيث تتوقع العديد من المصادر المطلعة بوزارة التربية الوطنية أن تكون النتائج قبل عيد الأضحى، وتسعي الوزارة للانتهاء بأسرع وقت من النتيجة لإعلانها إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي الذي حددته لذلك، وتعتبر نتائج البكالوريا في الجزائر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب، بعد شهادة التعليم المتوسط وشهادة السانكيام، وقد تم الإعلان عن نتائج هذه الشهادات في وقت سابق وقام الطلاب باستخراج النتائج بكل سهولة إلكترونياً، نظراً لاهتمام الوزارة بتوفير أفضل الوسائل الإلكترونية للتعرف على النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس.

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “onec.dz“.

أو الدخول المباشر على موقع نتائج الباك “bac.onec.dz“.

كتابة رقم التسجيل.

إدخال الرقم السري.

الإجابة على السؤال الحسابي.

النقر على عرض النتيجة.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا الجزائر إلكترونياً

نتائج شهادة الباك الجزائرية 2021

ينتظر نحو 730 ألف طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات شهادة البكالوريا بالجزائر 2021، إعلان النتائج التي طال انتظارها بعد أن قاموا بأداء الامتحانات في مختلف المواد المقررة، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، الذي أثر على مختلف دول العالم بسبب زيادة الإصابات والوفيات، فقد مر الطلاب بعام استثنائي سواء خلال الدراسة أو خلال الامتحانات، لذلك توجد حالة من القلق والتوتر حول نسبة النجاح التي سيحصل عليها الطلاب، وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنها راعت خلال التصحيح ما مر به العام الدراسي وأن النتائج ستكون مبشرة.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمتابعة تنفيذ خطة وزارة التربية الوطنية للعملية التعليمية، بالإضافة لوضع الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة التعليم بالجزائر، ومن أهم المهام المكلف بها إعلان نتائج الشهادات إلكترونياً ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وقد نجح الديوان في عرض نتائج شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم المتوسط، والآن جاء الدور على إعلان أهم الشهادات وهي شهادة البكالوريا، التي يتحدد عليها مستقبل الطالب التعليمي في الدخول للجامعة والكلية التي يريد الالتحاق بها.