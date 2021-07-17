جوتيريش يوصى مجلس الأمن بإرسال ألفى جندى إضافى إلى مالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، دعت الوثيقة التى رفعها جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولى، إلى نشر 2.069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1.730 عسكريًا، و339 شرطيًا، فى إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى".

وقال جوتيريش فى وثيقته، إن "هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ فى الاعتبار أمن الأفراد بصفة خاصة، وقدرات البعثة على الاستيعاب، والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار فى المركز".

وأشار جوتيريش إلى أن مجلس الأمن الدولى كان قد طلب هذا التقرير لمنتصف يوليو، فى قرار تبناه فى 29 يونيو، وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة فى مالى، ومن المفترض أن يشمل التجديد تعزيز البعثة بعشر مروحيات.