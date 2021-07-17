فيضانات أوروبا تقتل 153 شخصًا.. بينهم 133 فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة المحلية فى كوبلنتس، فى بيان لها: "وفقًا للمعلومات الحالية، لقى 90 شخصًا حتفهم فى الكارثة" فى راينلاند-بالاتينات، وهى واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وبحسب الوكالة، تضاف هذه الحصيلة إلى 43 من القتلى فى رينانيا شمال ولاية فستفاليا، وهى منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، و20 آخرين من ضحايا الفيضانات فى بلجيكا.