المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12.420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12.420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة. ووصل العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى المكسيك إلى 236.015 بينما سجلت البلاد مليونين و642.068 إصابة فى المجمل منذ ظهور الوباء.

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