الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لدراسة أصل كورونا

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 فى الصين، يعرقل التحقيقات.
وأضاف فى تصريحات نشرتها المنظمة أن "العمل فى المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات فى ووهان".
وقال إن العمل سيتطلب أيضا "مراجعة للمختبرات ذات الصلة والمؤسسات البحثية التى تعمل فى المنطقة التى ظهرت فيها أول حالات إصابة بين البشر بالمرض فى ديسمبر 2019".
وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين التى رفضت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين للتقصي، أبدت اعتراضها على الخطة فى محادثات مغلقة وقالت إن "هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية".
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