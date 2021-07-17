وزيرة خارجية السودان تدعو شركاء التنمية للوقوف مع بلادها

جدة - نرمين السيد - دعت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، شركاء التنمية للوقوف مع السودان الذى يستشرف مرحلة جديدة مهمة فى تاريخه السياسى يتطلع فيها إلى تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادى الشامل، وإلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة كى لا يتخلف أحد عن الركب.





وشاركت "المهدى" فى الجلسة رفيعة المستوى للمنتدى السياسى برعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الأمم المتحدة لعام 2021، تحت شعار "تعزيز المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الذكرى 75 لتأسيسه من أجل التعافى المستدام والمرن من "كوفيد 19" والنهوض بخطة عام 2030". وأكدت "المهدى"، فى كلمة ألقتها عن بعد أمام الجلسة، التزام السودان بتنفيذ خطة عمل 2030، من خلال قيادة رشيدة لتعزيز تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة من أجل تعافى أكثر مرونة واخضرارا واستدامة من جائحة (كوفيد 19)، للنهوض برفاهية الناس وتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع التغير المناخى، والاستعداد للأوبئة لضمان توصل جميع الشعوب لعالم يسوده السلام والكرامة والمساواة.

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