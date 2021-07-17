نتائج المراسلة 2021 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للنتائج

إن رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة في للعام2021 يعتبر محط انتظار وترقب آلاف الطلاب بالجزائر بعدما اشارت وزارة التربية بالجزائر إلى بدء تفعيل خاصية الاستعلام عن النتائج عبره وباستخدام رقم التسجيل وحده، كشفت بيانات وزارة التعليم بالجزائر عن بداية إعلان نتائج اختبارات الطلاب وخصوصًا لمرحلة المراسلة عبر موقع الوزارة، وقد أوضحت الوزارة في بيانها أيضًا أنه لا حقيقة لما يتم تداوله من شائعات حول إطلاق منصة جديدة خاصة بالإعلان عن النتائج، كما أكدت الوزارة على قرب الانتهاء من مهام تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات وكل ما يتعلق به من أنشطة.

موعد نتائج المراسلة 2021

قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن تاريخ ظهور نتائج المراسلة 2021 لهذا العام على أن تكون قبل نهاية الشهر الحالي يوليو2021، كما تم الإعلان عن موعد اختبارات تحديد المستوي والذي كان تاريخه 18 مايو لهذا العام، وقد خضعت اختبارات الطلاب للمستوى لعمليات التصحيح والمراجعة والرصد على مستوى الجزائر كله، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي علي توفير متطلبات الفصل الدراسي القادم لطلاب الجزائر عبر تسجيل بوابة فضاء الأولياء، وهو موقع إلكتروني وظيفته تسهيل كشف النقاط.

مهام الديوان الوطني بالجزائر

يعمل الديوان الوطني على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالاختبارات المدرسية بالجزائر، وتتلخص هامه فيما يلي:

إدارة الاختبارات والمسابقات المدرسية، والإعلان عن نتائجها.

اقتراح نماذج الاختبارات لكل مراحل الدراسة.

تنظيم ومتابعة التسجيلات بمختلف الاختبارات.

إعداد كافة المطبوعات والوثائق اللازمة للاختبارات والمسابقات.

صيانة المحفوظات.

تجميع رسوم المشاركة بالمسابقات والاختبارات.

دفع التعويضات المستحقة للمصححين والقائمين على إجراء المسابقات والاختبارات.

نتائج المراسلة 2021 بالجزائر

أعلن الديوان الوطني عن أحدث أخبار النتائج للعام الدراسي 2021 عبر المنصة inscriptic.onefd.edu.dz، والذي من خلاله يتوافر لكل طلاب الجزائر بكل ولاياتها إمكانية الحصول على درجاتهم في جميع المواد الدراسية، ومجموعهم بكل يسر، وبسرعة.

رابط نتائج المراسلة

يمكن لطلاب الجزائر في مرحلة المراسلة أن يستعلموا عن نتائجهم للعام الدراسي الحالي عند ظهورها من خلال رابط النتائج على منصة الوزارة على هذا الرابط http://www.onefd.edu.dz/، وبذلك نكون أوضحنا طريقة الاستعلام عن نتائج المراسلة (الجزائر)، وروابط الاستعلام عبر موقع ديوان الوطني.

إدخال رقم التسجيل من أجل البدء في الاستعلام عن النتيجة.

الدخول على أيقونة الاستعلام لتظهر النتائج التي تم إعلانها على المنصة أمام المستعلم على الشاشة.

وتسمح هذه الطريقة بالحصول على النتيجة بمرحلة المراسلة دون الحاجة إلى تحمل التزاحم داخل المدارس للحصول على النتيجة بالطريقة التقليدية، وهذا يعني أن هذه الخاصية قد سهلت الاستعلام عن النتائج.