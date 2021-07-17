بايدن: مواقع التواصل التى تنشر معلومات مضللة عن كورونا تقتل الناس

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن مواقع التواصل الاجتماعى وبينها "فيسبوك" بـ"قتل الناس"، وذلك عقب انتقاد البيت الأبيض "فيسبوك" على نشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا فى منصتها.





وقال بايدن: "لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هى رسالته لمواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك".. إنها تقتل الناس.. انظروا، الجائحة موجودة بين من لم يتلقوا اللقاحات.. وهى تقتل الناس".

من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى شركة "فيسبوك" أيضا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت: "من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها.. إنها شركة قطاع خاص.. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها.. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله".