بعد خسارتين و3 تعادلات.. بيراميدز يعود إلى سكة الانتصارات

عاد بيراميدز إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بفوزه على مضيفه المقاولون العرب 2-صفر، الجمعة، في لقاء مؤجل بينهما من المرحلة الرابعة والعشرين للدوري المصري في كرة القدم.

وسجل الهدفين عبد الله السعيد (22 من ركلة جزاء) وإسلام عيسى (30)، ليحقق بيراميدز فوزه الأول بعد خسارتين وثلاثة تعادلات، والأول بقيادة المدرب اليوناني تاكيس غونياس، الذي تولى المسؤولية خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا المقال لسوء النتائج. ورفع بيراميدز رصيده الى 40 نقطة وارتقى أربعة مراكز ليصبح خامساً، فيما واصل المقاولون العرب مسلسل تراجع نتائجه بخسارته الثالثة توالياً، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر وبات مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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