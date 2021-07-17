لهواتف الأندرويد 10 ميزات جبارة نادرة على نظام تشغيل أندرويد 12

على بعض هواتف الأندرويد ظهرت عدة ميزات جميلة ومفيدة جدا سوف نعرضها من خلال المقال الخاص بي ومن خلال موقعنا المفضل موقع ثقفنى والمتفرد دائما بكل ماهو جديد، ومع إقتراب الإطلاق الرسمى لأحدث نسخة من نظام تشغيل هواتف أندرويد، وهو نظام أندرويد 12 من شركة جوجل، تكشف مزايا النظام الجديد ميزة تلو الأخرى، ويبدو أنه سيقدم عدد من الميزات الإستثنائية التى باستطاعتها أن تتنافس مع الميزات التي تقدمها شركة آبل على هواتف آيفون، وبحسب بعض المواقع المتخصصة فقد علم أن هناك عدد من الميزات السرية فى نظام تشغيل أندرويد 12 سيتم كشفها عند الإطلاق الرسمى للنظام.

الميزات التي سوف تطرح على هواتف أندرويد 12 قريبا جدا:

حيث كشفت جوجل عن واحدة منها المميزات التي سوف يتم طرحها على أصحاب هواتف أندرويد 12 الجديد أما الميزات الأخرى التي سيتم كشفها وتفعيلها على هواتف اندرويد 12 فهى :

– ميزة سرية :

حيث تأتى الميزة السرية فى نظام التشغيل أندرويد 12 هى عبارة عن إطار فيديو يظهر الشخص وكأنه جالس أمامك، حيث ستعمل الميزة بتقنية الواقع المعزز وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تشغيلها، و ستنال رضا مستخدميها.

إختيار خلفيات متوافقة ومتاحة ومتوفرة مع الألوان السائد والعناصر الأخرى بما في ذلك الإشعارات وكذلك التحكم في في مستوى الصوت والأدوات الجديدة وشاشة القفل، والكثير من الخواص والخلفيات المختلفة.

Google Maps

فهي ميزة جميلة جدا ومفيدة للكثير من بعض أصحاب الهواتف الذكية لاستخدامها في أعمالهم، وإلى جانب هذه الميزة الخارقة فى أندرويد 12 هناك عددا آخر من الميزات الأخرى مثل تغيير موقعك على تطبيق الخرائط Google Maps بالإضافة إلى حذف بحث الويب الخاص بك نهائيا.

ميزة فريدة من نوعها لضعاف البصر ويستخدمونها في أعمالهم الخاصة، وهي ميزة Android Private Compute Core، الذي يتعامل مع جميع اللغات ومعالجة الصوت لـ ميزات، مثل: Live Caption و Now Play، إلى جانب تحسين ميزات إمكانية الوصول للأشخاص ضعاف البصر.

5- إزالة التطبيقات الغير مستخدمة

وتعمل الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات غير المستخدمة فى أندرويد 12 ، حيث تفيد في زيادة مساحة الهاتف بعد ازالة الملفات الغير مستخدمة والعمل على توفير أكبر مساحة في هاتفك ، وذلك للحد من عمل التطبيق لم يتم استخدامه لأكثر من شهرين، والذي يتم إلغاء أذونات من جمع بيانات المستخدم وربما مشاركة البيانات الحساسة بدون معرفة المستخدم.

وسيقدم أندرويد 12 ميزة أخرى تسمى “مركز إدارة الأذونات” ولا يستخدم اي تطبيق الا بعد صدور إذن له بفضل هذه الميزة على اندرويد 12، تقدم نظرة عامة على الأذونات المستخدمة على جهازك بواسطة العديد من التطبيقات لإعطائك فكرة عادلة عن الإذن الأكثر طلبًا على جهازك، مما تجعل هاتفك ينجز الكثير من الأعمال ويحجم من عمل اي تطبيق الا بصدور أمر مباشر من صاحب الهاتف.

وعملت جوجل في أندرويد 12 على إصلاح مشكلة الإتصال المتقطع بشبكة الواي فاي حيث توفر الإتصال السريع والمستمر بدون تقطع، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في إستنزاف البطارية، ميزة تجعلك مستمتع بهاتفك بعد إصلاح الكثير من المشكلات التي يتعرض لها بعض الهواتف في وقتها والعمل على توفير باقة الإنترنت والإستخدام الجيد لشبكة الواي فاي.

خيارات أقل للتمرير لعرض واضح لجميع إشعارات التطبيقات حيث تعمل على ظهور كل الإشعارات حيث يقوم المستخدم بسحبها لأسفل لرؤية القائمة كاملة مع وجود نص بجانبها مما يمنع تلك الرموز من إحتلال مساحة كبيرة في واجهة الإشعارات بالهاتف، وإتاحة مساحة الهاتف وإستغلالها لأغراض وتطبيقات أخرى.

حيث ستظهر إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا، بالإضافة إلى مراجعة ماتنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية إيقاف التطبيقات، مما يجعل هذه الميزة لاغنى عنها بسبب زيادة الخصوصية والتحكم في تشغيل التطبيقات.

دمج جوجل خدمتي Google Pay و Home Controls في قائمة الإعدادات السريعة مما يجعل الحصول على أى تطبيق أو برامج سهل ويسير لأصحاب الهواتف.