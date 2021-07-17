كيفية طلب الأضحية ومتابعة الطلب عبر منصة إحسان الخيرية من أبرز ما يبحث عنهم الحجاج والمواطنين والمقيمين، فقد أطلقت المملكة منصة إحسان بهدف تحسين وتطوير آليات العمل الخيري في المملكة، فيمكن من خلالها التبرع إلكترونيًا بصدقة أو ذكاة في أي مكان بأي وقت والدفع إلكترونيًا. وأطلقت المنصة برنامج أضاحي لشراء الأضحية إلكترونيًا وتوكيل المنصة بالذبح والتوزيع على الفقراء والمحتاجين.كيفية طلب الأضحية منصة أضاحي
يُمكن شراء الأضاحي عبر المسوقين المعتمدين لتطبيق أضاحي وهم: أضاحي مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ووزارة الحج، وبرنامج هداية، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، منصة إحسان والبريد السعودي، ويمكن طلب الأضحية ومتابعة الطلب عبر منصة إحسان بالخطوات الآتية:
- الولوج إلى موقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.
- تحديد خدمة شراء نسك وسوف تظهر أمامك قائمة بالخدمات المتوفرة للشراء وهي (الهدي، والصدقة، والعقيقة، والفدية).
- حدد نسك الأضحية وحدد العدد الذي تريد شراءه.
- يظهر لك المبلغ المطلوب للشراء.
- قم بالنقر على تبويب الدفع ثم ابدأ بكتابة بيانات المستخدم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة ( فيزا أو مدى، ماستر كارد، وأبل باي).
- ثم أدخل بيانات الدفع الاسم المسجل بالهوية الوطنية ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان.
- سوف تنتقل إلى صفحة المصرف للانتهاء من إجراءات الدفع.
- من ثم استكمل الخطوات ليتم إرسال رسالة تفيد بنجاح العملية.
- الدخول لمنصة احسان الخيرية.
- النقر على أيقونة التسجيل ثم انقر على إنشاء حساب.
- تتوجه لصفحة كتابة البيانات.
- أدخل كل البيانات المطلوبة ثم النقر على إنشاء حساب جديد.
- بتلك الخطوات يتم التسجيل في البوابة.
يمكن من خلال منصة إحسان طلب الأضحية من خلال برنامج الأضاحي بعد التسجيل في المنصة قم بالنقر على برنامج الأضاحي وتابع عملية شراء نسك الأضحية، بالخطوات سابقة الذكر وبإمكانك متابعة حالة الطلب من الموقع أو من خلال الاتصال على الأرقام الآتية:
- الرقم المجاني 8001247000.
- يمكن التبرع بإرسال رسالة نصية على رقم 5005.
- أو متابعة الصفحة الرسمية لمنصة إحسان على توتير.
الوسوم
كيفية طلب الأضحية ومتابعة الطلب عبر منصة إحسان الخيرية من أبرز ما يبحث عنهم الحجاج والمواطنين والمقيمين، فقد أطلقت المملكة منصة إحسان بهدف تحسين وتطوير آليات العمل الخيري في المملكة، فيمكن من خلالها التبرع إلكترونيًا بصدقة أو ذكاة في أي مكان بأي وقت والدفع إلكترونيًا. وأطلقت المنصة برنامج أضاحي لشراء الأضحية إلكترونيًا وتوكيل المنصة بالذبح والتوزيع على الفقراء والمحتاجين.كيفية طلب الأضحية منصة أضاحي
يُمكن شراء الأضاحي عبر المسوقين المعتمدين لتطبيق أضاحي وهم: أضاحي مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ووزارة الحج، وبرنامج هداية، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، منصة إحسان والبريد السعودي، ويمكن طلب الأضحية ومتابعة الطلب عبر منصة إحسان بالخطوات الآتية:
- الولوج إلى موقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.
- تحديد خدمة شراء نسك وسوف تظهر أمامك قائمة بالخدمات المتوفرة للشراء وهي (الهدي، والصدقة، والعقيقة، والفدية).
- حدد نسك الأضحية وحدد العدد الذي تريد شراءه.
- يظهر لك المبلغ المطلوب للشراء.
- قم بالنقر على تبويب الدفع ثم ابدأ بكتابة بيانات المستخدم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة ( فيزا أو مدى، ماستر كارد، وأبل باي).
- ثم أدخل بيانات الدفع الاسم المسجل بالهوية الوطنية ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان.
- سوف تنتقل إلى صفحة المصرف للانتهاء من إجراءات الدفع.
- من ثم استكمل الخطوات ليتم إرسال رسالة تفيد بنجاح العملية.
- الدخول لمنصة احسان الخيرية.
- النقر على أيقونة التسجيل ثم انقر على إنشاء حساب.
- تتوجه لصفحة كتابة البيانات.
- أدخل كل البيانات المطلوبة ثم النقر على إنشاء حساب جديد.
- بتلك الخطوات يتم التسجيل في البوابة.
يمكن من خلال منصة إحسان طلب الأضحية من خلال برنامج الأضاحي بعد التسجيل في المنصة قم بالنقر على برنامج الأضاحي وتابع عملية شراء نسك الأضحية، بالخطوات سابقة الذكر وبإمكانك متابعة حالة الطلب من الموقع أو من خلال الاتصال على الأرقام الآتية:
- الرقم المجاني 8001247000.
- يمكن التبرع بإرسال رسالة نصية على رقم 5005.
- أو متابعة الصفحة الرسمية لمنصة إحسان على توتير.
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