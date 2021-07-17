أحدث تردد لقناة الحج السعودية 2021

تردد قناة الحج السعودية الجديد، قناة الحج السعودية خاصة ببث جميع مناسك الحج بكل عام، ومن خلالها يمكن لأي شخص في أي مكان مشاهدة شعائر الحج ومشاهدة الكعبة مباشرةً، وازداد البحث عن تردد قناة الحج السعودية هذه الفترة بسبب تقليل أعداد الحجاج المسموح لهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، ونظرًا لذلك فقد حُرم الكثير من الأشخاص من أداء الحج خوفًا من فيروس كورونا وانتشاره بين الحجاج لهذا السبب تم تقليل الأعداد، لذلك نتجه لمشاهدة الكعبة والحجاج وأداء مناسك الحج مباشرةً، وتقدم قناة الحج السعودية مشاهدة رائعة بجودة مميزة للكعبة الشريفة وللحجاج وهم يؤدون مناسك الحج.

قناة الحج السعودية

قناة الحج السعودية من قنوات التلفاز الشهيرة بالبث الحي لأداء مناسك وشعائر الحج وتقديم صورة حية للحجاج وللكعبة طوال اليوم وبدون توقف على مدار أربع وعشرين ساعة، لهذا السبب مع اقتراب كل موعد من مواعيد الحج بكل عام يزداد البحث عنها وعن تردد قناة الحج السعودية، ولأن تردد القنوات يتغير من فترة لأخرى وخاصةً مع بداية العام الميلادي فقد تم تغيير تردد قناة الحج السعودية بهدف إضافة بعض التعديلات والتحديثات الجديدة للقناة لكي توفر للمشاهد مشاهدة مميزة وممتعة بجودة نقية.

تردد قناة الحج السعودية الجديد

ولمشاهدة مناسك الحج والحجاج في بث حي من خلال قناة الحج السعودية إليكم التردد الجديد للقناة بعد تحديثه في بداية العام الحالي وكذلك طريقة الاستقبال:

يتم تحديد القمر الصناعي في البداية وهو عرب سات.

ويليه اختيار مربع التردد لكتابة تردد قناة الحج السعودية وهو 12015.

وتسجيل معامل الترميز للقناة 27500.

ومن ثم يجب تحديد اتجاه استقطاب القناة واختيار رأسي.

يكتب معامل التصحيح كالآتي ¾.

وأما عن التردد الثاني فهو للقمر الصناعي نايل سات.

بالنسبة للتردد لهذا القمر الصناعي هو 19022.

أما معامل التصحيح لنسبة الخطأ فهو ⅞.

واتجاه استقطاب تردد القناة يتم اختيار رأسي.

وبالنسبة لمعامل الترميز فهو 27500.

تردد القناة على النايل سات يختلف عن باقي التردد فهو 12149.

ومعامل ترميز القناة على النايل سات هو 27500.

واتجاه استقطاب التردد هو الاتجاه الأفقي.

وتصحيح الخطأ بمعامل ¾.

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