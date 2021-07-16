الجيش اللبنانى يحذر: الأمور تتجه إلى التصعيد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، نقل الجيش اللبنانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" عن العماد جوزاف عون قوله: "يبدو أن الوضع يزداد سوءا، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسى واجتماعى مأزوم".

وأضاف: "الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية هى الوحيدة التى لا تزال فاعلة. الجيش هو الرادع للفوضى. ما نعيشه اليوم هو أزمة مرحلية وستمر".

وقال قائد الجيش مخاطباً تجمعاً عسكرياً: "مسؤوليتنا كبيرة فى هذه المرحلة، ومطلوب منا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى".

يأتى هذا فيما أفاد الجيش اللبنانى اليوم بإصابة 10 عسكريين بعد تعرضهم للرشق بالحجارة فى منطقة جبل محسن بطرابلس خلال مواجهات مع محتجين، فى حين أصيب خمسة عسكريين نتيجة إلقاء قنبلة يدوية باتجاههم فى المنطقة ذاتها.