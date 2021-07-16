البيت الأبيض: بايدن يدرس إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يدرس إمكانية عقد اجتماع فى المستقبل مع الرئيس الصينى، شى جين بينج، لكن لا توجد خطط بعد.





وأوضحت بساكى: "أما بالنسبة لخطط الرئيس، سيدرس فرص الاتصالات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج، ولكن حتى الآن لا توجد خطط محددة فى هذا الصدد فى جدوله". وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم استمرارا فى التدهور. وحذرت الصين واشنطن، الأحد الماضى، من اتخاذ إجراءات انتقامية عقب إدراج 23 شركة صينية فى القائمة السوداء الأمريكية. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة التجارة الصينية: "سنتخذ تدابير حازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة". وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات، واصفا الإجراء الأمريكى بأنه انتهاك للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية. وفى وقت سابق، مدد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، العقوبات على الصين، والتى فرضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لمدة عام آخر. يذكر أن ترامب كان قد وقع، العام الماضى، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين، على خلفية القرار الصينى تطبيق قانون الأمن الوطنى فى مدينة هونج كونج ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضا للحكم الذاتى" للمدينة.

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