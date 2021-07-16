خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile ucمن موقع ببجي الرسمي لشراء المعدات المطلوبة

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile uc من موقع ببجي الرسمي لشراء المعدات المطلوبة نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث أن أمر شحن شدات ببجي من موقع ببجي الرسمي من الأمور التي يبحث عنها الكثير من محبي لعبة ببجي والذين يرغبون في تقوية الحسابات الخاصة بهم، فاللعبة يوجد بداخلها العديد من الأسلحة والسكنات التي لن تتمكن من فتحها إلا باستخدام الشدات، وتوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها أن تقوم بشحن حسابك في ببجي، واليوم سوف نتعرف على طريقة الشحن من خلال موقع اللعبة نفسه.

شحن شدات ببجي من موقع ببجي الرسمي من الممكن أن يتم بكل سهولة عبر اتباعك مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في:-

في البداية عليك أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي.

ومن ثم عليك القيام بتسجيل الدخول إلى حسابك أو القيام بإنشاء حساب جديد في حالة كونك لا تمتلك حساب.

وبعد تسجيل الدخول سوف تجد أمامك مجموعة من الخدمات المتنوعة قم بالنقر على خدمة الشراء الظاهرة أمامك.

والخطوة التالية هي القيام بإدخال id الخاص بك في لعبة ببجي.

وبعدها عليك أن تقوم بتحديد بلدك من القائمة الظاهرة أمامك.

ومن ثم القيام باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

وبعدها عليك القيام بتسجيل رقم هاتفك، ومن ثم النقر على أيقونة متابعة.

وسوف يصلك كود التحقق على الجوال، عليك كتابته في الخانة المخصصة لذلك على الموقع، ومن ثم النقر على تحقق.

وبهذه الطريقة سوف تتمكن من شراء شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي للعبة.

باقة 300 شدة مقابل 99 ريال سعودي.

باقة 600 شدة مقابل 99 ريال سعودي.

باقة 1500 شدة مقابل 99 ريال سعودي.

باقة 6000 شدة بسعر 99 ريال سعودي.

وتوجد العديد من الباقات الأخرى المميزة التي تتناسب مع الجميع.

فكما تري يمكنك شحن شدات ببجي من موقع ببجي الرسمي بكل سهولة مع اختيار كمية الشدات التي تحتاج إليه، وبذلك قد قدمنا لكم خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile uc من موقع ببجي الرسمي لشراء المعدات المطلوبة.