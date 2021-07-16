رابط تقديم تمويل الأسرة الميسر من بنك التنمية للمواطنين في المملكة

رابط تقديم تمويل الأسرة من تمويلات بنك التنمية، إن بنك التنمية يمنح المواطنين تمويلات عديدة لتقديم الدعم لهم، حيث أن بنك التنمية يقدم دعم للمواطنين سواء عند فقد الوظيفة أو التخرج، وأيضا يقدم تمويلات بدون فوائد وتمويلات ميسرة لتوفير فرص عمل للشباب بالمملكة، فهناك العديد من المواطنين الذين يستفيدوا من بنك التنمية، فهو يقدم جميع التمويلات الداعمة للجميع بهدف المساعدة في أعباء هذه الحياة وتخفيفها، حيث يوجد مواطنين في المملكة سواء رجال أو نساء يعانوا من كثرة الأعباء وذلك لضعف الدخل الشهري، ولذلك قام بنك التنمية بتقدم منتج الأسرة لدعمهم، وذكر رابط تقديم تمويل الأسرة والحصول عليه وأوضح شروط التقديم.

لابد ألا يكون سن المتقدم للحصول علي هذا التمويل 70 عام وألا يزيد عمر كفيل المتقدم عن 55 سنة.

يكون دخلة الشهري لا يتجاوز أو يزيد عن 12.5 ألف ريال سعودي.

حيث أن نصيب الفرد يجب ألا يتجاوز 3 ألاف ريال سعودي من داخل الأسرة، فيتم حساب نصيب كل فرد عن طريقة تقسم دخل رب الأسرة علي عدد الأفراد في الأسرة.

يتم حساب الابن والابنة من أفراد الأسرة عندما لا يزيد عمر الابن عن أربعة وعشرون عام وأيضا غير موظف وغير متزوج، وأيضا يجب ألا يكون الابنة موظفة أو متزوجة.

ويعطي البنك للنساء حق التقديم علي هذا التمويل عندما تكون مطلقة أو تعول أطفال أو أرملة.

شروط التقديم للحصول علي منتج الأسرةرابط تقديم تمويل الأسرة

إن بنك التنمية أعلن عن متطلبات البنك للحصول علي التمويل، ولكن تلك المتطلبات تختلف من فرد لآخر من المتقدمين للتمويل، خطوات الحصول علي التمويل الميسر للمواطنين تكون كالتالي: