رئاسة الحرمين تكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج يوم غد بالمسجد الحرام 

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج ليوم غد، حيث كُثِّفَت الاستعدادات الميدانية وهُيِّئَت جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعى.





وأوضح أنه جرى التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات. وأفاد أنه جرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف "القدوم، الإفاضة، الوداع".

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