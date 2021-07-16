الرئيس عون: لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة

دوت الخليج :- أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها حاليًا، واعداً ببذل الجهود للخروج من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفداً من جامعة سيدة اللويزة برئاسة الرئيس الجديد للجامعة الأب بشارة الخوري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية "أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً على مختلف المستويات، لأن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي"، مشدداً "على رهانه على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريده".

وقال الرئيس عون "لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين رغم قساوة ما يتعرضون له"، واعداً ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها".

ودعا "إلى التركيز على أهمية وجوب تكامل العلم والدين في تحسين ظروف التلاقي الإنساني، بما يكفل محاربة محاولات أخذ الأديان إلى وجهات لا تعكس قيمها ومبادئها". د ب أ

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