واشنطن تدرج 6 مؤسسات روسية على قائمتها السوداء

جدة - نرمين السيد - وطال قرار وزارة التجارة الأمريكية معهد الأبحاث "سبيتس فوزأفتوماتيكا" والمجمع العسكرى للتقنيات والابتكارات "إيرا" والشركات التكنولوجية "باسيت" و"نيوبيت" و"آ إس تى" و"بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية. ويقضى القرار بحظر منح أى تراخيص لتلك الشركات فى الولايات المتحدة، وحظر استيراد منتجاتها أو أى تعامل آخر معها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض العقوبات على المؤسسات الروسية المذكورة فى 15 أبريل الماضى، بدعوى أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية.

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