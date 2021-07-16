رابط استخراج نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية الآن من خلال bac.men.gov.ma 2021 أو من خلال taalim.ma، وذلك بناءً على ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية المغربية أن بعد انتهاء امتحانات الدورة الاستدراكية للبكالوريا سيتم إطلاق النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، كما صرحت الوزارة أن نسب النجاح سيتم ترتيبها بناءً على المحافظات والبلاد، كما صرحت أن محافظة الداخلة وادي الذهب هي أعلى المحافظات في نسبة التفوق والنجاح، حيث تم تقدير نسبة النجاح بها إلى 80.28 ويليها محافظة الشرق التي وصلت إلى 79.18 وفي المرتبة الثالثة محافظة الرباط سلا القنيطرة بنسبة نجاح 74.67.

الاطلاع على نتائج الدورة الاستدراكية 2021

يجب إتباع الخطوات الأساسية والتسجيل على رابط استخراج نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية للحصول على النتائج كالآتي:

· الدخول على البوابة الرسمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية المغربية من خلال http://bac.men.gov.ma/ وهو الربط الخاص بنتائج للباك أو عن طريق مسطحة taalim.ma من خلال اللينك التالي www.taalim.ma، على أن يتم التسجيل بواسطة رقم المسار والرقم السري مسار متمرس.

· ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة في مكانها مع الحرص على أن تكون بيانات صحيحة.

· يجب كتابة الكود الخاص بالطالب الحاصل عليه من الجهة التابعة له ثم كتابة المرحلة والمنطقة التي ينتمي لها.

· ثم يتم التسجيل بواسطة البريد الإلكتروني مع الحرص على ضرورة تفعيله.

· بعد الانتهاء مما سبق يتم كتابة الرمز الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على البحث.

· خلال لحظات تظهر النتيجة في كافة المواد بالتفاصيل.

· في حالة عدم حصول الطالب على الرقم الخاص به أو رقم التسجيل يجب عليه الدخول إلى الموقع الآتي https://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/، حيث إن دون الكود لن يستطيع استخراج النتيجة نهائياً.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

· تم الإعلان عن موعد النتائج وإطلاقها إلكترونياً منذ 12/7/2021 وأصبح الآن متاح لجميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول عليها إلكترونياً بمجرد تسجيل البيانات.

· حازت تلك التجربة إعجاب الطلاب، حيث أنها ساعدتهم في الحصول على النتائج دون عناء وفي أسرع وقت.