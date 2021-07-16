عروض الراجحي علي بيجو 2022 ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض

عروض الراجحي علي بيجو 2022 من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة في شهر يوليو والمقدمة بالتعاون مع شركه ألمجدوعي للسيارات و مصرف الراجحي. كما اعلن مصرف الراجحي حديثا أيضا عن عده عروض بمناسبه الصيف منها عروض جي إم سي 2021 من التوكيلات العالمية للسيارات بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن البنك الأهلي حديثا عن عروض عروض شفروليه من التوكيلات العالمية للسيارات بالتعاون مع البنك الأهلي. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي العروض الحديثة التي تم إطلاقها خلال هذه الأيام وكيفيه الحصول علي سياره أيضا.

عروض الراجحي علي بيجو 2022

قامت شركه ألمجدوعي بإطلاق عروض جديده علي سيارات بيجو 2022. كما اعلن الشركة أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 7 يوليو 2021 وتنتهي في 31 يوليو 2021. كما أعلنت الشركة عبر صفحتها علي سعر سياره بيجو 3008 2022 أكتيف بسعر 90000 ريال. بالإضافة إلي ذلك أن مصرف الراجحي اعلن عن العروض وخاصه المستفيدين منها وهما أصحاب تحويل الرواتب وبدون تحويل الراتب. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون رسوم إدارية وبدون دفعه أولي أيضا.

أقساط شهريه منخفضه وفتره السداد تصل إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل إلي 35%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 6.46% وشامل التامين.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

بدون رسوم إدارية ولكن الدفعة الأولي تبدأ من 10%.

أقساط شهريه منخفضه وفتره السداد تصل إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل إلي 30%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من8.02% وشامل التامين.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك أن المصرف اعلن عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض من خلاله. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف أو الاتصال علي رقم 8001241222 للاستفسار اكثر عن العروض من الراجحي. أما للتقديم الإلكتروني عبر المصرف يرجي اتباع الخطوات الأتية:

دخول صفحه التقديم الإلكتروني من الموقع الرسمي مصرف الراجحي.

تعبئه جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون جميعها صحيحه.

بعد الانتهاء يجب الضغط علي إرسال الموجودة اسفل الصفحة.

أما للحصول علي العروض من خلال شركه ألمجدوعي وهي عن طريق زياره احد صالات العرض الخاصة بالمجدوع الموجودة بجميع أنحاء المملكة. أو بالاتصال علي رقم 920023550 وهو الرقم الخاص بالشركة والاستفسار عن العروض منها.