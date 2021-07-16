الصين: 3 مليارات دولار لمساعدة الدول النامية فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة إن بلاده ستوفر 3 مليارات دولار أمريكى إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة لدعم الاستجابة لمرض (كوفيد-19) وتحقيق التعافى الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية الأخرى، مشيرا إلى أن الصين وفرت أكثر من 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول النامية.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء كلمته فى الاجتماع غير الرسمى للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والباسيفيك (أبيك).

وأشار إلى أن الصين مولت تأسيس صندوق فرعى لتعاون منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والباسيفيك (أبيك) بشأن مكافحة (كوفيد-19) والتعافى الاقتصادى، مؤكدا أن الصندوق الفرعى سيساعد اقتصادات (أبيك) فى الانتصار على جائحة كورونا فى وقت مبكر، وتحقيق التعافى الاقتصادى.

وأعرب الرئيس الصينى عن ثقته الكاملة فى انتصار البشرية على جائحة كورونا من خلال التعاون، وثقته أيضا فى مستقبل التعافى الاقتصادى العالمى، وتحقيق مستقبل مشرق مشترك للبشرية.

ودعا أعضاء منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والباسيفيك (أبيك) إلى العمل من أجل بيئة أعمال رقمية تتسم بالانفتاح والنزاهة وعدم التمييز.

وأوضح أن "التعاون المربح لجميع الأطراف هو السبيل الوحيد للمضى قدما، بينما ستؤدى سياسة الباب المغلق والاستبعاد والمواجهة والانقسام، إلى طريق مسدود"، واصفا الاقتصاد العالمى الرقمى بالكيان المفتوح شديد الترابط.