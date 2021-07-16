سقوط مروحية رباعية مسيرة للجيش الإسرائيلى فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، سقوط مروحية رباعية مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلى فى لبنان خلال عمليات روتينية بسبب خطأ فنى.



جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، سقوط مروحية رباعية مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلى فى لبنان خلال عمليات روتينية بسبب خطأ فنى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة -: "لا يوجد قلق من تسريب المعلومات".

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