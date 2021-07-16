أخبار اليمن : تحذير هام لمؤسسة المياه .. أمطار غزيرة على صنعاء

تحذير هام لمؤسسة المياه .. أمطار غزيرة على صنعاء
شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها خلال الساعات القليلة الماضية هطول امطار غزيرة منّ الله تعالى بها على المنطقة،
وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الأيام القليلة القادمة على المدينة وعدد من المحافظات اليمنية.
وحذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، المواطنين من فتح أغطية مناهل وغرف تفتيش الصرف الصحي، لتصريف مياه الأمطار، لما لذلك من مخاطر صحية وبيئية.
وأشارت المؤسسة إلى أن فتح أغطية مناهل وغرف التفتيش، يتسبب في انسدادات خطوط شبكة الصرف الصحي وطفح المجاري للشوارع وإلحاق الضرر بالممتلكات وانتشار الأمراض والأوبئة.
وطالبت المواطنين بالتعاون وإبلاغ المؤسسة عن أي غرفة تفتيش مفتوحة أو انسداد على رقم الطوارئ "171"، والتحلي بالوعي للحفاظ على شبكة المياه والصرف الصحي.
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