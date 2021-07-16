التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي 1443

يمكن التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني بالكامل لجميع الراغبين في الحصول على راتب الضمان كدعم لهم إذا حققوا الشروط التي سنذكرها، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الكثير من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني لذلك سنقدم لك طريقة التسجيل في راتب الضمان الاجتماعي.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

إن الهدف الذي تبحث عنه المملكة هو توفير الوقت والجهد على المواطنين لديها كما أنها تقوم بذلك من أجل ضمان وصول كامل الدعم للمستحقين من أبناء المملكة لكي تتضمن العيشة الكريمة لأبناء السعودية.

يوفر لك قبولك في الضمان بعد استيفاءك للشروط والتقديم من خلال الموقع كما سنتعرف حصولك على راتب شهري لزيادة دخلك وتحسين مستوى معيشتك.

إن هدف المملكة العربية السعودية من ذلك الإجراء تقديم الدعم للفقراء ومحدودي الدخل وذلك حتى يتسنى لها إرساء العدل بين المواطنين.

وبالتالي فإن التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي في غاية السهولة ولكن قبل أن نعرض عليك طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي يجب أن تتبع شروط الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 1442.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1442

لذلك وضعت بعض التعديلات على شروط الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الشورى وتضمن شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

أن سعودي الجنسية بالمقام الأول ما عدا (الزوجة الغير سعودية ولكن متزوجة بسعودي، إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة ولديها أبناء، والمعاقين) الإقامة بشكل مستمر داخل أراضي المملكة. أن يكون مجموع دخل مقدم الطلب أقل من المعاش المقدم له. استيفاء جميع الشروط الخاصة بالنظام كمعايير الثروة واستخدامها.

يجب أن يكون المتقدم مستوفي جميع الشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة من قبل المملكة وفي الفقرة القادمة طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم وهي:

كل مواطن تعدى عمرة السن القانوني للعمل وأصبح غير قادر على العمل سواء كان ذكر أو أنثى.

الأسر التي ليس لديها من يعولها مثل: المطلقة أو الأرملة أو الأيتام أو الأسرة التي غاب عائلها أو مفقود بالإضافة إلى أسرة مدمن المخدرات.

المرأة إذا توافرت فيها نفس الحالات السابقة.

الأبناء الأيتام سواء كان أب متوفي أو الأبوين والأطفال مجهول الآباء.

ويكون ذلك المعاش عبارة عن مبلغ ممن المال توفره المملكة لهم ويتم صرفه شهريًا.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

إن التسجيل في الضمان الاجتماعي عملية بسيطة جدا عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من التسجيل بطريقة سليمة وهي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. بعدها تقوم بالضغط على “مستخدم جديد”. هنا ستدخل بياناتك الشخصية مثل: رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ثم قم بإدخال كلمة المرور وبعدها رمز التحقق. اضغط على المربع الصغير الخاص بالتعهد وبعدها قم بالتسجيل. سيرسل لك رسالة قصيرة على جوالك تحتوي على رمز خاص بك قم بإدخاله في خانة “ادخال رمز المرسل” وبعدها تقوم بإدخال “رمز التحقق”. ستظهر لك نافذة تقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك ثم انقر على “التالي”. تقوم بإدخال بيانات الحساب البنكي ومعلومات التواصل معك وثم تقوم بالإفصاح عن دخلك الشهري ثم اختيار الموافقة على الشروط وفي النهاية الضغط على “حفظ”. ستظهر لك رسالة بأنه قد تم تحديث البيانات الخاصة بك في موقع الوزارة بعدها تقوم بالضغط على “الرجوع للبوابة الرئيسية”. اضغط على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”. ثم الضغط على “تقديم الطلب في الأيقونة الخاصة بمعاش الضمان “قم بقراءة جميع الشروط” ثم اضغط على زر الدخول للخدمة.

في حالة قبول طلبك يمكن الاستعلام بشكل شهري عن اتبك مواعده من خلال خدمة استعلام الضمان، ويجب عليك تحديث بيناتك أيضًا بانتظام على الموقع.