العراق يثمن الموقف الدولى الداعم له بحريق مستشفى لعزل مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز: "أنها تثمن بيانات ومواقف الدول الشقيقة والصديقة ووقوفهم إلى جانب حكومة وشعب العراق إثر الحريق الذى وقع مساء يوم الاثنين، بمستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذى قار، والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات"، مُعربين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لحُكُومة وشعب العراق فى هذا المُصاب الأليم.
وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للموقف الدوليّ الداعم للشعب العراقى، وتترحم على أرواح الشهداء وداعية بالمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل.
كانت صحة مدينة ذى قار العراقية أعلنت، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمى إلى 64 قتيلًا و50 مصابًا، وفقا للوكالة الوطنية العراقية.
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