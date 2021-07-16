الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه الاستيطان

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى بتحويل أقواله إلى أفعال عبر إجراءات وتدابير كفيلة بلجم الاستيطان، ووقف عمليات التطهير العرقى المتواصلة بحق مدينة القدس المحتلة.





وذكرت الخارجية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن استمرار المشهد الدموى المفروض بقوة الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى لا يقوض أى فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أى مضمون، وشكل من أشكال إدارة الصراع العبثية. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلى يشن حربا مفتوحة وشرسة ضد الأرض الفلسطينية خصوصًا فى المناطق المصنفة "ج" بهدف سرقتها، وضد الوجود الفلسطينى والإنسانى بتلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خلال ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها والابتعاد عنها، فى عملية تطهير عرقى مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم.

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