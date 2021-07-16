ألمانيا: إعلان حالة التأهب العسكرى للكوارث .. وارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة، وفقا لموقع دويتشه فيله الألمانى، إن الوزيرة أنيجريت كرامب-كارنباور اتخذت هذا القرار.. مشيرا إلى أنه تم نشر أكثر من 850 جنديًا فى المناطق المنكوبة، والعدد آخذ فى الازدياد.

وفى السياق ذاته، أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات غرب ألمانيا إلى 103 أشخاص، ليصل إجمالى ضحايا الفيضانات فى غرب أوروبا إلى 117 شخصًا.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات فى غرب ألمانيا اليوم مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، فى أسوأ وفيات جماعية تشهدها ألمانيا منذ أعوام.

من جانبه، أعلن الرئيس الألمانى فرانك، فالتر شتاينماير أنه يعتزم التوجه - فى الوقت المناسب - إلى المناطق المنكوبة للوقوف على الأوضاع هناك، مؤكدا أنه سيجرى محادثات مع أفراد الإغاثة والمتضررين، واصفا الفيضانات والوفيات العديدة بأنها "مأساة"، معربا عن مواساته لأهالى الضحايا والمفقودين.

ودعا شتاينماير إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ والحد من مثل هذه التقلبات الجوية المتطرفة، مؤكدا أن ما يهم فى الوقت الحالى هو التضامن والدعم السريع لضحايا الفيضانات، وقال: "بلادنا تقف متحدة فى وقت الأزمة".

وتسببت الأمطار الغزيرة ومياه السيول الموحلة فى دمار ببلدات وقرى فى غرب أوروبا، بما فى ذلك أجزاء من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورج وهولندا، ولكن المناطق الأكثر تضررا كانت فى غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.