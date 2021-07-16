لبناني يرد بطريقته على مصرف رفض إجراء تحويل لابنه المغترب

نقل مواطن لبناني فراشه إلى مصرف في بلدة أميون في الكورة، احتجاجا على رفض المصرف تحويل مبلغ مالي إلى ابنه المغترب.

وقالت مواقع محلية إن أستاذا جامعيا بات يقيم في مصرف "SGBL"، بعدما رفض الأخير تحويل 10 آلاف دولار إلى ابنه الطالب المغترب، مطالبا إدارة المصرف بتنفيذ "قانون الدولار الطلابي".

ونشرت على المواقع الاجتماعية صورة للرجل، وهو يفترش الأرض، ويعلّق مطالبه، التي جاء فيها: "كفى مراوغة، حولوا أموالنا لطلابنا"، و"طبقوا القانون وحولوا أموالنا إلى طلابنا".

وهذه ليست المرّة الأولى التي يقتحم فيها أهالي الطلاب المغتربين المصارف لاسترجاع دولاراتهم، وكان آخرها محاولة اقتحام بنك لبنان والمهجر في مارس الماضي، تزامنا مع تخلّف المصارف عن تنفيذ القانون وإرسال الأموال إلى أبنائهم في الخارج.

وكانت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قد وجهت، في وقت سابق، رسالة إلى حاكم مصرف لبنان، طالبت فيها بإصدار تعميم يلزم المصارف بتحويل تكاليف التعليم من أقساط ومصاريف في الخارج.

ويعيش لبنان انهيارا اقتصاديا ألقى بظلاله على كافة القطاعات، بعد تسجيل شح كبير في الدولار الأميركي وانهيار الليرة اللبنانية.

وسجلت الليرة اللبنانية هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار، صباح الجمعة، حيث بلغت قيمة العملية الأميركية نحو 23 ألف ليرة.

ويأتي الهبوط الجديد بعد تخلي سعد الحريري عن جهود يبذلها منذ شهور لتشكيل حكومة جديدة.