شروط توثيق حساب سناب شات بالنجمة وكيفية توثيقه ومميزات التوثيق ، يعتبر التوثيق من الخدمات المهمة التي تقدمها شركة سناب شات العالمية لجميع المسجلين في الموقع

وذلك يتم منحها لبعض الشخصيات بناء على الشروط التي تضعها الشركة والتي تظهر بجانب حسابات المشاهير المسجلين في التطبيق أو الشركات الكبرى وغيرها ومن خلال الأسطر التالية سنتحدث عن الشروط المطلوبة لتوثيق الخاطف

حدد Snapchat عددًا من الشروط المهمة من أجل الحصول على النجمة على الحساب الشخصي في التطبيق ، وكانت الشروط المحددة كالتالي:

يتم التحقق من هويتك على مصادقة Snapchat من خلال ما يلي:

افتح تطبيق Snapchat على هاتفك ويمكنك الوصول له من متجر جوجل اذا كان غير موجود علي هاتفك . قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق. انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة. قم بفتح إعدادات الحساب. النقر فوق الإعدادات أعلى الأمر الذي يظهر كرمز ترس. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الدعم. انقر فوق أحتاج إلى مساعدة. اضغط على كلمة “اتصل بنا”. اختر “لا يعمل على Snapchat الخاص بي” من الخيارات المعروضة في التطبيق. انقر فوق “أخرى”. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق “نعم”. المشكلة في المشاكل.

عندما تحصل على مصادقة حساب Snapchat الخاص بك وتظهر النجمة على حسابك الرسمي في التطبيق ، ستحصل على العديد من الميزات المهمة ، وهي:

احصل على مصداقية وثقة كبيرة من التطبيق

احصل على زيادة كبيرة في المتابعين ، مع إمكانية التفريق بين حسابك الشخصي والحسابات الرسمية من البحث ، حيث سيظهر حسابك في المقام الأول في عمليات البحث.

الحصول على إعلانات تجارية من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى

إذا كنت متأكدًا من الحصول على الوثائق وزيادة المتابعين والمشاهدين لحسابك الرسمي.