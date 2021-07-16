جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية "أوتشا"، إلى أن هناك 150 مبنى من بين تلك المبانى المهدمة، كانت مموله المانحون.
كما أوضح التقرير أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينيًا، من بينهم نحو 359 طفلاً، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل زيادة فى عمليات الهدم قدرها 32% فى عدد المبانى المستهدفة، وزيادة تقارب 145% فى استهداف المبانى المموّلة من المانحين، مقارنة مع عام 2020.
كما أكد التقرير على أن هناك 84 فلسطينيًا فقدوا منازلهم فى 14 يوليو الجارى، بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل فى تجمع راس التين الرعوى فى منطقة الأغوار، حيث ينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلاً و14 امرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيًا فى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.