رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قتلة الهاشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، نجاح السلطات في القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".
وأضاف، أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".
وتعرض الهاشمي، وهو خبير أمني ومحلل سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله في يوليو عام 2020.
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