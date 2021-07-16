معلومات عن لقاح موديرنا بعد اعتماده في السعودية

بعد اعتماده في السعودية مؤخرًا زاد الاهتمام بالبحث عن معلومات حول لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي سبق اعتماده في العديد من دول العالم.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وهناك عدد من اللقاحات التي تم اعتمادها في السعودية وهي لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر وهما أول لقاحان تم اعتمادهما في السعودية منذ بداية الجائحة وتم إضافة كل من لقاح جونسون آند جونسون ولقاح موديرنا وتم استعمال اللقاحين الأولين للسعوديين والمقيمين في الداخل أما اللقاحين الأخيرين فتم تخصيصهما للمواطنين القادمين من الخارج.

معلومات عن لقاح موديرنا

حصل اللقاح على اعتماد الوكالة الطبية الأوروبية التي أجرت عليه العديد من التجارب للتأكد من الفعالية والمأمونية وتم ترخيص استعماله في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي.

تبلغ فعالية لقاح موديرنا في الحماية من كوفيد-19 بنسبة 92 في المائة تقريباً، ابتداء من اليوم 14 بعد تلقي الجرعة الأولى.

بنسبة 92 في المائة تقريباً، ابتداء من اليوم 14 بعد تلقي الجرعة الأولى. يثبت اللقاح فعالية في التعامل مع فيروسات كورونا المتحورة بما في ذلك متحورا B.1.1.7 و501Y.V2.

اللقاح من نوع mRNA أي لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال والتي تعمل من خلال إيصال الحمض النووي الريبي المرسال إلى خلايا الجسم.

ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية التي تنتج اللقاح خلال الفترة الأخيرة بعد نجاح وفعالية اللقاح وتخطت قيمتها السوقية لأول مرة فوق 100 مليار دولار.

خلال الـ 12 شهرًا الماضية قفزت أسهم شركة موديرنا المنتجة للقاح بأكثر من 220٪.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

يأتي هذا فيما تتواصل عملية تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية حيث تجاوز عدد من حصل على اللقاح 21 مليون شخص فيما سمحت المملكة بإمكانية خلط الجرعات بحيث يتم إعطاء الشخص جرعة ثانية من لقاح مختلف عن اللقاح الذي حصل منه على الجرعة الأولى وأكدت السعودية أن هذه الخطوة تتوافق مع الدراسات الدولية.

يتم الحصول على لقاح كورونا في السعودية بعد الحصول على موعد مسبق من خلال تطبيق صحتي وخلال الفترة المقبلة سيتم فرض شرط التحصين لدخول المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمرافق العامة والمتنزهات ويثبت التحصين من خلال الحصول على جرعتين من اللقاح أو التعافي وفق تطبيق توكلنا أو الحصول على جرعة ومرور 14 يومًا.