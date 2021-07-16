جدة - نرمين السيد - وقال شتاينماير: "سأحصل على صورة للوضع على الأرض، وقبل كل شىء سأسعى لإجراء محادثات مع أفراد الإغاثة والمتضررين"، واصفًا الفيضانات والوفيات العديدة بأنها مأساة.
كما أعرب الرئيس عن ذهوله من الوضع، ومواساته للعائلات الثكلى، قائلاً: "مصيركم أثر فى قلبى".
ودعا شتاينماير إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ والحد من مثل هذه التقلبات الجوية القاسية، مؤكداً أن ما يهم فى الوقت الحالى هو التضامن والدعم السريع لضحايا الفيضانات، لافتًا إلى أنه بمجرد انحسار الأزمة سيتضح العدد الفعلى للضحايا.
وقال الرئيس الألمانى: "بلادنا تقف متحدة فى وقت الأزمة"، وأكد أهمية استمرار دعم الناس فى المناطق التى غمرتها الفيضانات، قائلاً: "دعونا لا نخذل آمالهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الألمانى يعتزم التوجه إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.