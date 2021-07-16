جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، تصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطى بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التى نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندى لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لزراعة الأراضى السودانية.
وقالت مصادر، إن القوات السودانية دحرت القوى المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل الأراضى الإثيوبية، مضيفة أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السودانى وتمركزه.
وأوضحت المصادر السودانية أن عددًا من المزارعين الأمهرا ما زالت لديهم أطماع ونوايا لزراعة الأراضى السودانية بدعم من القوات الإثيوبية.
وكان الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضى الفشقة التى استولت عليها ميليشيات إثيوبيا منذ عام 1994، حيث تمكن من تطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها، مثل جبل أبو طيور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الجيش السودانى يصد هجومًا إثيوبيًا على ولاية القضارف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.