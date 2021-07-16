عاجل- الجيش السودانى يصد هجومًا إثيوبيًا على ولاية القضارف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، تصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطى بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التى نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندى لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لزراعة الأراضى السودانية.

وقالت مصادر، إن القوات السودانية دحرت القوى المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل الأراضى الإثيوبية، مضيفة أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السودانى وتمركزه.

وأوضحت المصادر السودانية أن عددًا من المزارعين الأمهرا ما زالت لديهم أطماع ونوايا لزراعة الأراضى السودانية بدعم من القوات الإثيوبية.

وكان الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضى الفشقة التى استولت عليها ميليشيات إثيوبيا منذ عام 1994، حيث تمكن من تطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها، مثل جبل أبو طيور.