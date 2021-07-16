روسيا: اختفاء طائرة ركاب تقل 17 شخصًا فوق سيبيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالات "إنترفاكس" و"نوفوستى" و"تاس" الروسية، فإن طائرة من طراز "إن-28" اختفت من الرادارات فى منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

وأكد مصدر فى سلطة الطيران، أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التى يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، لافتًا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأوضح مركز الإنقاذ فى سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفى فى المقاطعة.