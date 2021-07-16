أبوالغيط يبحث مع جوتيريش التطورات الاقليمية

جدة - نرمين السيد - عقد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، جلسة محادثات مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت الخميس ١٥ يوليو حول الوضع فى ليبيا.





وصرح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة أن أبوالغيط وجوتيريش بحثا خلال لقائهما عددًا من الموضوعات والأزمات والتطورات الاقليمية الهامة، وسبل تنسيق المواقف للتعامل معها.

وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا ففد أكد أبوالغيط على دعم الجامعة للمسار الذى تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج إيجابية من الحوار السياسى الليبى مع التشديد على أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات فى موعدها المقرر، وهو 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها فى هذا الخصوص.

وأضاف المصدر أن المحادثات تطرقت كذلك إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد أبوالغيط على أهمية البدء فى تمهيد الطريق أمام استئناف الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حتى يتوافر الأفق السياسى للتسوية بدلا من حالة الانسداد الكاملة التى يعانى منها الوضع منذ سنوات نتيجة مناورات الجانب الإسرائيلى.

وأوضح ان أبوالغيط أثنى على مساعى الأمم المتحدة إعادة تنشيط البعد الدولى لتلك الجهود من خلال محاولة تنشيط الرباعية الدولية وإيجاد شراكات لها تسمح بتنمية تأثيرها.

وقال المصدر إن المحادثات تطرقت كذلك إلى تطورات الوضع فى لبنان على أثر اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريرى عن تشكيل الحكومة، حيث كان هناك توافق بين الجانبين على ما يمثله هذا الاعتذار من ناقوس خطر للوضع فى لبنان والذى يتحه من سىء إلى أسوأ، وأعرب أبوالغيط عن أمله فى أن يتمكن المجتمع الدولى من مساعدة اللينانيين على عبور تلك الأزمة التى تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول كذلك تطورات التعامل مع ملف سد النهضة، وأكد أبوالغيط على موقف الجامعة العربية الثابت فى دعم مطالبات مصر والسودان بضروزة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يحول دون استبداد الطرف الإثيوبى بملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة دولتى المرور والمصب.

كما أثنى ابوالغيط على قيام الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفنى للاتحاد الإفريقى، لتمكينه من الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليه فى الإشراف على المفاوضات.

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق كذلك إلى موضوعات إقليمية فى ضوء الانتخابات الإيرانية وتطورات الملف النووى الإيرانى، حيث أكد أبوالغيط على موقف الجامعة الثابت من مسألة الانتشار النووى فى الشرق الأوسط وضرورة التوصل إلى مخرج لتلك الأزمة التى قد يكون لها تداعيات سلبية على مجمل الوضع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ابوالغيط فى هذا السياق أن الأمل لا يزال معقودًا على تمكن المجتمع الدولى من النجاح فى إنهاء هذا الوضع بأقل خسائر إقليمية ممكنة.