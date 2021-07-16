مقتل صحفى خلال تغطية اشتباك بين القوات الأفغانية وطالبان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول العسكرى إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة "سبين بولداك"، حيث قُتل صديقى وضابط أفغانى كبير أثناء اشتباك بالنيران مع طالبان.
وكان صديقى انضم للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة فى ولاية قندهار جنوب البلاد، هذا الأسبوع، وبصفته صحفيًا، وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة ومقاتلى طالبان.
وفى بيان مشترك، قال مايكل فريدنبرج، رئيس رويترز، وأليساندرا جالونى، رئيسة التحرير: "نسعى حثيثاً للحصول على مزيد من المعلومات ونعمل مع السلطات فى المنطقة"، مؤكدين أن "دانيش كان صحفيًا متميزًا وزوجًا مخلصًا وأبًا وفيًا وزميلاً محبوبًا بقوة، قلوبنا مع أسرته فى هذا الوقت العصيب".
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